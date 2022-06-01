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Минобороны сообщило об учениях с участием «Ярсов» в Ивановской области

В Ивановской области проводятся учения, в которых участвуют около 1 тыс. военнослужащих и автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения РВСН. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Тейковского соединения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в рамках учений», — сообщили в ведомстве.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Кроме того, задействовано более 100 единиц техники, добавили в Минобороны.

В ходе учений военнослужащим предстоит отработать вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша до 100 км, организацию маскировки и другие задачи. Также среди задач уничтожение условных диверсантов, которые по легенде заложили на пути следования колонны дистанционное взрывное устройство.

2 февраля учения с комплексами «Ярс» начались в Тагильском ракетном соединении Свердловской области. Военные отработали борьбу с диверсионными группами, скрытное перемещение и ведение разведки с помощью современных средств связи и беспилотников.

8 февраля сообщалось об участиях в учениях комплесов «Ярс» в Ивановской области.

«Ярс», или РС-24, — стратегический комплекс, основу которого составляет твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Принят на вооружение в 2009 году. Он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Теги
военные учения Минобороны Ярс
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