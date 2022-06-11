Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине

Иван Бейкер (Фото: Zuma / ТАСС)

Западные страны устали от боевых действий на Украине и призывают Киев отдать России часть территорий, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24».

«Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить [Россию]», — рассказал Бейкер и добавил, что его беспокоят призывы Запада к Украине уступить часть территорий (цитата по «РИА Новости»).

В Киеве уже заявляли, что некоторые западные политики предлагают Украине отказаться от части территорий для прекращения спецоперации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце мая указывал, что «пророссийские лоббисты» выступают за то, чтобы Киев согласился на «прекращение огня, замороженный конфликт и сдачу части территорий ради мира». Он уточнил, что Украина не пойдет на такие «компромиссы».

Канада осудила военную спецоперацию на Украине, а палата общин парламента страны приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом. Оттава передала Киеву несколько партий военной помощи — как заявил Бейкер, Канада выполнила поставки на сумму $200 млн, а также согласовала еще один пакет помощи на $400 млн.

Депутат отметил, что для страны эти траты значительны, поскольку Канада имеет «маленькую армию» и некоторыми видами из переданных Украине вооружений сама канадская армия не располагает, поэтому Оттава покупала их «на международном рынке».

Канада также присоединилась к санкциям против Москвы и арестовала российские активы. В начале мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо с необъявленным визитом посетил Украину.

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