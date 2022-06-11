Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Футболисту сборной Болгарии вытащили кусок стекла из головы после ДТП Спорт, 17:19
В ДНР опровергли намерение судить «наемника» из Южной Кореи Политика, 17:11
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:05
Турция ограничит выдачу ВНЖ иностранцам Общество, 16:53
Рогозин допустил существование разумной жизни в космосе Технологии и медиа, 16:42
«Руки вверх» ответили арене «Зенита» на перенос концерта из-за Суперкубка Спорт, 16:30
Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине Политика, 16:16
Как сделать тревел-политику компании максимально эффективной РБК и Trivio, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:03
Цена бензина в США вновь обновила исторический максимум Экономика, 16:02
Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским в Киеве членство Украины в ЕС Политика, 15:27
Олимпийский чемпион назвал огромным вклад умершего Кузюткина в волейбол Спорт, 15:25
«Реал» купил одноклубника Головина Спорт, 15:25
Путин запретил работать в такси и общественном транспорте с судимостью Общество, 15:14
Политика ,  
0 

Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине

Иван Бейкер
Иван Бейкер (Фото: Zuma / ТАСС)

Западные страны устали от боевых действий на Украине и призывают Киев отдать России часть территорий, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24».

«Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить [Россию]», — рассказал Бейкер и добавил, что его беспокоят призывы Запада к Украине уступить часть территорий (цитата по «РИА Новости»).

В Киеве уже заявляли, что некоторые западные политики предлагают Украине отказаться от части территорий для прекращения спецоперации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце мая указывал, что «пророссийские лоббисты» выступают за то, чтобы Киев согласился на «прекращение огня, замороженный конфликт и сдачу части территорий ради мира». Он уточнил, что Украина не пойдет на такие «компромиссы».

Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Канада осудила военную спецоперацию на Украине, а палата общин парламента страны приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом. Оттава передала Киеву несколько партий военной помощи — как заявил Бейкер, Канада выполнила поставки на сумму $200 млн, а также согласовала еще один пакет помощи на $400 млн.

Депутат отметил, что для страны эти траты значительны, поскольку Канада имеет «маленькую армию» и некоторыми видами из переданных Украине вооружений сама канадская армия не располагает, поэтому Оттава покупала их «на международном рынке».

Канада также присоединилась к санкциям против Москвы и арестовала российские активы. В начале мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо с необъявленным визитом посетил Украину.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции

ООН сообщила о смерти 4253 мирных жителей на Украине
Политика
Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее задачами защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства.

Теги
Канада военная помощь Украина
Материалы по теме
Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России
Политика
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России
Политика
СНБО Украины отказался считать трагедией «временную потерю территорий»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter