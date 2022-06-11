Канадский депутат Бейкер заявил об усталости Запада от кризиса на Украине
Западные страны устали от боевых действий на Украине и призывают Киев отдать России часть территорий, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире телеканала «Украина 24».
«Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить [Россию]», — рассказал Бейкер и добавил, что его беспокоят призывы Запада к Украине уступить часть территорий (цитата по «РИА Новости»).
В Киеве уже заявляли, что некоторые западные политики предлагают Украине отказаться от части территорий для прекращения спецоперации. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце мая указывал, что «пророссийские лоббисты» выступают за то, чтобы Киев согласился на «прекращение огня, замороженный конфликт и сдачу части территорий ради мира». Он уточнил, что Украина не пойдет на такие «компромиссы».
Канада осудила военную спецоперацию на Украине, а палата общин парламента страны приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом. Оттава передала Киеву несколько партий военной помощи — как заявил Бейкер, Канада выполнила поставки на сумму $200 млн, а также согласовала еще один пакет помощи на $400 млн.
Депутат отметил, что для страны эти траты значительны, поскольку Канада имеет «маленькую армию» и некоторыми видами из переданных Украине вооружений сама канадская армия не располагает, поэтому Оттава покупала их «на международном рынке».
Канада также присоединилась к санкциям против Москвы и арестовала российские активы. В начале мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо с необъявленным визитом посетил Украину.
Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее задачами защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства.