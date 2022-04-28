Парламент Канады назвал события на Украине геноцидом

Резолюция не обязывает Оттаву к каким-либо мерам, однако депутаты с помощью нее хотят побудить правительство к более решительным действиям. Ранее геноцидом ситуацию на Украине назвал Байден, в Кремле его слова сочли неприемлемыми

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Палата общин канадского парламента (является доминантной палатой в законодательном органе государства) единогласно приняла резолюцию, признающую события на Украине геноцидом, сообщает CBC.

Резолюцию вынесла на рассмотрение депутат от Новой демократической партии (NDP) Хизер Макферсон. В документе говорится, что есть «четкие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности».

По словам Макферсон, этой резолюцией она пытается подтолкнуть правительство к более решительным действиям в отношении России. Депутат считает, что санкции, которые Канада уже приняла против Москвы, вводились слишком медленно и поздно. Принятая резолюция не носит обязательного характера и не обязывает Оттаву принимать какие-либо меры.

Ранее в апреле президент США Джо Байден также назвал происходящее на Украине геноцидом. «Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем», — сказал Байден. При этом неделей ранее, отвечая на вопрос, можно ли назвать геноцидом события в украинской Буче, Байден ответил отрицательно, указав, что речь идет о военных преступлениях.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки позднее пояснила , что слова Байдена о геноциде являются его личным мнением и не влияют на позицию Соединенных Штатов по урегулированию на Украине. Кремль назвал слова американского президента неприемлемыми и счел их «извращением ситуации».

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что политикам не стоит самостоятельно, без юридической оценки, квалифицировать события, поскольку у слова «геноцид» «есть значения». «Государства, которые считают, что это геноцид, должны по международным конвенциям вмешаться. Это то, чего хотят люди?» — отметил Макрон. Он также заявил, что словесная эскалация не поможет Киеву.