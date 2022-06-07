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Военная операция на Украине ,  
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ООН сообщила о смерти 4253 мирных жителей на Украине

Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images
Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images

С начала военных действий (24 февраля) по 6 июня на Украине погибли 4253 мирных жителя, сообщило Управление ООН по правам человека в отчете.

Погибли 1617 мужчин, 1064 женщины, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1300 взрослых, пол которых эксперты пока не смогли установить.

Еще 5141 гражданское лицо получило ранения. Среди них 1044 мужчины, 716 женщин, 118 девочек и 145 мальчиков, а также 170 детей и 2948 взрослых, пол которых пока не удалось определить.

Большая часть погибших и раненых — в Донецкой и Луганской областях: 2455 погибших и 2938 раненых. Из них на территориях под контролем Киева погибли 2303 человека, ранения получили 2299 жителей. В ДНР и ЛНР — 152 погибших и 639 раненых.

Остальные случаи гибели или ранений произошли в Киеве и Киевской области, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

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Фото:Horst Galuschka / dpa

По данным ООН, мирные жители погибали или получали ранения из-за применения взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.

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Настоящее число жертв может быть значительно выше, отметило управление ООН. Это связано с тем, что миссия не может получать полную информацию из мест, где идут боевые действия, и своевременно проверять ее. С такой ситуацией ООН столкнулась при подсчете жертв конфликта в Мариуполе, Изюме и Попасной.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Министерство обороны заявляло, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

К 1 июня число беженцев с Украины достигло 6 983 041. Из них 3,69 млн украинцев уехали в Польшу, чуть более 1 млн человек пересекли границу с Россией. Венгрия приняла почти 700 тыс. беженцев, Румыния — 587 тыс., Молдавия — 483 тыс., Словакия — 466 тыс. С 28 февраля более 2,1 млн украинцев вернулись в страну.

Теги
ООН мирные жители погибшие раненые Украина
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