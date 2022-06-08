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Политика ,  
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Додон увидел подготовку к присоединению Молдавии к Румынии

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент Игорь Додон.

По словам экс-главы государства, правительство нынешнего президента Майи Санду «и ее внешние хозяева» действуют по «украинскому сценарию» и намеренно дестабилизируют страну, чтобы «использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве». Как утверждает Додон, для объединения Молдавии и Румынии нынешние власти демонстрируют неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность.

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Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия

«На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал экс-президент.

В середине мая на Додона завели уголовное дело из-за видеозаписи, опубликованной бывшим депутатом Юрием Реницэ в 2020 году. На кадрах от 2019-го экс-глава Демократической партии предприниматель Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту страны пакет, в котором, по словам Реницэ, находилась крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждали создание в парламенте коалиции с конституционным большинством.

В 2020 году прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив «элементов преступления». Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка.

24 мая этого года экс-президента задержали на 72 часа. Ему вменяют измену родине, признание о финансировании политической партии преступной организацией, пассивное коррумпирование и незаконное обогащение. 26 мая стало известно, что Додона арестовали на 30 дней.

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Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ
Политика
Майя Санду

В конце апреля Санду, говоря о вероятности объединения Молдавии и Румынии, заявила, что решение должен принимать народ страны на референдуме. То же самое она сказала о возможности вступления в НАТО.

По данным опроса WatchDog.MD, проведенного прошлым летом, 47,2% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией, 35% — за (остальные либо не участвовали бы в референдуме, либо затруднились ответить). Проведенный в декабре прошлого года опрос Института развития и социальных инициатив показал, что против объединения с Румынией 53,7% населения, а поддержали идею 32,8% респондентов. На прошлогодних парламентских выборах поддерживающие объединение «Альянс за объединение румын» и Партия национального единства вместе не набрали и 1% голосов.

Теги
Игорь Додон Молдавия Майя Санду Румыния объединение НАТО
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