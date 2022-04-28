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Санду назвала условие объединения Молдавии с Румынией

Президент заявила, что Молдавия — демократическое государство и решение об объединении должен принимать народ. Согласно последним опросам, объединение с Румынией поддерживает не более 40% населения страны
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия может объединиться с Румынией лишь при наличии такого желания у народа, заявила президент Майя Санду в эфире канала Jurnal.

«Мы демократическая страна, и такие решения принимаются гражданами только демократическим способом», — подчеркнула глава государства.

Тем же способом необходимо решить и вопрос о вступлении страны в НАТО, отметила политик.

По данным опроса WatchDog.MD, проведенного летом 2021 года, 47,2% жителей Молдавии выступает против объединения с Румынией, «за» — 35% (остальные либо не участвовали бы в референдуме, либо затруднились ответить). Проведенный в декабре прошлого года опрос Института развития и социальных инициатив показал, что против объединения с Румынией 53,7% населения (поддержали идею 32,8% респондентов). На парламентских выборах 2021 года поддерживающие объединение партии «Альянс за объединение румын» и «Партия национального единства» вместе не набрали и 1% голосов.

Санду допустила, что эскалация между Россией и Украиной затронет Молдавию
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Майя Санду

Ранее Санду уже говорила, что объединение двух стран может произойти лишь в случае поддержки со стороны населения.

26 апреля глава МИД Румынии Богдан Ауреску поддержал Санду по поводу происходящего в Приднестровье, граничащем с Украиной, где проходит российская военная операция. Там за последнюю неделю произошло несколько инцидентов: в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства государственной безопасности, в поселке Маяк были выведены из строя две ретранслировавшие российское радио антенны радиотелецентра, а в селе Парканы произошло нападение на воинскую часть. Правительство непризнанной республики сочло эти события терактами. После этого МВД ПМР заявило об обстреле со стороны Украины села Колбасна, где находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов. Санду 26 апреля созвала заседание Высшего совета безопасности, на котором связала инциденты «с разными силами внутри Приднестровья», заинтересованными в дестабилизации ситуации.

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Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ назвал наиболее разумным решением объединение с Румынией. «Мы находимся на краю войны в Приднестровье, где находятся российские войска», — пояснил он свою позицию. В случае объединения двух государств Молдавия окажется «под зонтом безопасности НАТО», считает Лянкэ.

28 апреля МИД Болгарии рекомендовал гражданам республики как можно быстрее покинуть Молдавию и воздержаться от поездок туда в связи с усложняющейся обстановкой.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Майя Санду Молдавия Румыния Референдум НАТО
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