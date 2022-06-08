Захарова назвала «пещерным методом» запрет на пролет самолета Лаврова

Сергей Лавров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Запрет Болгарии, Северной Македонии и Черногории на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова стал пещерным методом демонстрации солидарности стран Европы. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ»; часть видео опубликована в ее Telegram-канале.

«Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит они пытаются что-то продемонстрировать», — сказала Захарова.

По словам представителя МИДа, «ряд младонатовцев» (Болгария стала членом НАТО в 2004 году, Северная Македония — в 2020-м, Черногория — в 2017-м. — РБК) таким образом «натравливаются» на Сербию.

Захарова также отметила, что заблокировать контакты России с другими странами невозможно, и указала, что ранее состоялись визиты Лаврова на Ближний Восток и в Азию. «Про контакты с нашими ближайшими соседями я вообще не говорю, они круглосуточно идут», — добавила она.

Вечером 5 июня Черногория, Северная Македония и Болгария отказались дать разрешение на пролет самолета главы российского МИДа, у которого 6–7 июня в Сербии должна была состояться встреча с президентом республики Александром Вучичем.

Лавров назвал произошедшее «немыслимым», а действия трех стран — возмутительными. По его мнению, Сербию лишили права вести внешнюю политику в отношении России. Вучич говорил, что на Белград осуществлялись «бесчисленные» нападки с просьбой не принимать российского министра.

Читайте на РБК Pro Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Статьи Pro «Большая распродажа»: ТОП-10 американских компаний для watch-list «Большая распродажа»: ТОП-10 американских компаний для watch-list Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи

В МИД Болгарии объяснили решение о недопуске самолета введенными против Лаврова санкциями. Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что этим запретом страна показала приверженность взятым на себя обязательствам.

США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран.

В Кремле заявили, что враждебные действия одних государств не могут помешать контактам России с другими странами, в том числе с Сербией.