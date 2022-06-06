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Лавров назвал немыслимым отказ пропустить его самолет в Сербию

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Эдуард Песов / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными действия Северной Македонии, Болгарии и Черногории, отказавшихся пропустить его самолет в Сербию. Об этом он сказал на пресс-конференции, трансляцию вел МИД в Rutube.

«Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий», — сказал он журналистам.

По словам Лаврова, Сербию, суверенное государство, лишили права вести внешнюю политику, она была заблокирована на российском направлении.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры этих стран доставили определенные проблемы и дискомфорт, однако их враждебные действия не смогут помешать осуществлению контактов и дипломатии. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что на отказ пропустить самолет министра нужна совместная жесткая реакция России и Сербии.

О закрытии неба для борта Лаврова тремя странами стало известно накануне. МИД Болгарии объяснил такое решение введенными против министра санкциями ЕС.

Теги
Сергей Лавров Сербия Болгария Балканы
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