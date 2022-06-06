США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран

По словам представителя Госдепа США, решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории о закрытии неба для самолета Лаврова является суверенным и отражает «решимость Европы» в противостоянии «российской агрессии» на Украине

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (Фото: Pool / Reuters)

Решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропускать через свое воздушное пространство в Сербию самолет с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым было самостоятельным, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Это было суверенное решение в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран. Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине», — сказал он.

Сербию Прайс призвал сосредоточиться на достижении ее цели по вступлению в Евросоюз, включая «синхронизацию» внешней и оборонной политики с остальной Европой.

Визит Лаврова в Сербию должен был состояться 6–7 июня, однако 5 июня представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Черногория, Болгария и Северная Македония решили не пропускать правительственный самолет министра. Лавров назвал произошедшее немыслимым и выразил мнение, что Сербию лишили права вести самостоятельную внешнюю политику в отношении России.

Решение о недопуске самолета Лаврова было принято из-за введенных против него санкций, пояснили в МИД Болгарии. Санкции против главы МИД России Евросоюз ввел в конце февраля.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербию не удивила позиция балканских соседей, так как Белград «бесконечно» уговаривали не принимать Лаврова. Ранее он говорил, что Сербия намерена сопротивляться введению санкций против России «до тех пор, пока может».