Глава МИД Черногории объяснил запрет на пролет самолета Лаврова

Черногория, запретив над своей территорией пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию, показала приверженность взятым на себя обязательствам. Об этом телерадиокомпании RTGC заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

По словам Кривокапича, такое решение было неизбежным для Подгорицы, его принимал МИД.

Министр добавил, что его удивила реакция Москвы. Кривокапич считает, что Лавов мог бы отправиться в Белград поездом, поскольку железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Сербии не ограничено.

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