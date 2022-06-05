В МИД России подтвердили запрет на пролет самолета Лаврова
Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета правительственного самолета, на борту которого находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом она сказала в эфире итальянского телеканала La7.
«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — пояснила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
При этом она заявила, что Россия не намерена отгораживаться «железным занавесом».
Об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова, который должен был следовать в Сербию, стало известно в воскресенье. Визит российского министра в Белград был запланирован на 6-7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.
О сложностях при организации визита Лаврова до этого говорила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, отмечая, что этим вопросом занимается сам президент. Вучич в свою очередь утверждал, что то, каким образом Лавров прибудет в Сербию — «сложный вопрос».
После этого «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском МИД сообщил, что визит Лаврова в Сербию отменен.
На фоне произошедшего Вучич запланировал на понедельник обращение к нации.