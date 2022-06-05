Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 65,92 (+1,01) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 61,97 (+0,39) Инвестиции, 03 июн, 16:37
Навка назвала допуск россиян к конгрессу ISU «очень приятной новостью» Спорт, 00:30
Шесть человек погибли при стрельбе в двух штатах США Общество, 00:19
Как в Великобритании завершили празднование юбилея правления Елизаветы II Общество, 00:01
ЦБ изучит возможность идентификации клиентов через банкоматы с видео Финансы, 00:01
В МИД России подтвердили запрет на пролет самолета Лаврова Политика, 05 июн, 23:49
Гави стал самым молодым бомбардиром в истории сборной Испании по футболу Спорт, 05 июн, 23:41
Дубль Криштиану Роналду помог сборной Португалии разгромить Швейцарию Спорт, 05 июн, 23:37
Начальник отдела полиции погиб в ДТП с двумя автомобилями под Астраханью Общество, 05 июн, 23:35
На сайте Минстроя России появилось сообщение о взломе Политика, 05 июн, 23:19
Не менее 50 человек погибли в результате атаки на церковь в Нигерии Общество, 05 июн, 23:04
Месси забил пять мячей в ворота сборной Эстонии Спорт, 05 июн, 22:58
Зеленский поручил кабмину рассмотреть идею запрета фейерверков Политика, 05 июн, 22:52
Вучич выступит с обращением после отмены визита Лаврова Политика, 05 июн, 22:40
Надаль рассказал о возможном участии в Уимблдоне Спорт, 05 июн, 22:24
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИД России подтвердили запрет на пролет самолета Лаврова

Мария Захарова заявила, что Черногория, Болгария и Северая Македония таким образом «закрыли очередной канал связи». Однако Россия не намерена отгораживаться «железным занавесом», подчеркнула она

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета правительственного самолета, на борту которого находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом она сказала в эфире итальянского телеканала La7.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — пояснила Захарова (цитата по «РИА Новости»).

При этом она заявила, что Россия не намерена отгораживаться «железным занавесом».

В Сербии сообщили о запрете балканских стран пропустить самолет Лаврова
Политика
Сергей Лавров (слева)

Об отказе трех стран пропустить самолет Лаврова, который должен был следовать в Сербию, стало известно в воскресенье. Визит российского министра в Белград был запланирован на 6-7 июня. Лавров должен был встретиться с президентом Александром Вучичем, главой МИДа Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

О сложностях при организации визита Лаврова до этого говорила премьер-министр Сербии Анна Брнабич, отмечая, что этим вопросом занимается сам президент. Вучич в свою очередь утверждал, что то, каким образом Лавров прибудет в Сербию — «сложный вопрос».

После этого «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском МИД сообщил, что визит Лаврова в Сербию отменен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Bells Mayer / Unsplash Приезжайте еще: что помогло Швейцарии привлечь лучшие компании мира
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Кредиты и обман в Bolt: как рушится финтех стоимостью $11 млрд
Статьи
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Налоговые нюансы: что надо иметь ввиду при открытии бизнеса в Армении
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи

На фоне произошедшего Вучич запланировал на понедельник обращение к нации.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Лавров Мария Захарова Сербия Болгария Черногория

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса
Политика
Лавров заявил о появлении «новых бедных» в Европе и падении уровня жизни
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter