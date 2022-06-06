Песков счел невозможным помешать России, закрыв небо для самолета Лаврова
Враждебные действия других стран не могут помешать контактам России с другими странами, в том числе дружественной Сербией, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, представителям высокого уровня могут доставить определенные проблемы», — сказал Песков, комментируя информацию об отказе Балканских стран пропустить самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию.
Песков добавил, что это не сможет существенно помешать контактам России с другими странами и российской дипломатии. При этом такие действия вносят определенный дискомфорт, отметил представитель Кремля.
Сам министр на пресс-конференции назвал немыслимым запрет на пролет своего самолета.
«Произошло, конечно, немыслимое, я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики», — сказал Лавров. По его словам, соседние страны заблокировали международную деятельность Сербии на российском направлении.
Ранее сербское издание «Вечерние новости» сообщило, что Черногория, Северная Македония и Болгария отказались пропустить самолет Лаврова. Позднее это подтвердила официальный представитель МИДа Мария Захарова. 6 июня президент Сербии Александр Вучич встретился с российским послом Александром Боцаном-Харченко, который рассказал ему о причинах, помешавших приезду министра, передавал RTS.
МИД Болгарии подтвердил, что отказал в разрешении на пролет через воздушное пространство страны самолету Лаврова. В ведомстве объяснили это включением министра в санкционный список ЕС, передает Dnes.
Лаврова попал под санкции Евросоюза в конце февраля. Они предусматривают заморозку активов, если таковые обнаружатся. Захарова отмечала, что у министра нет счетов «где-либо за рубежом».