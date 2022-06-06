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Лавров счел вступление Швеции и Финляндии в НАТО не лучшим для политики

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция (Фото: Jonas Gratzer / Getty Images)

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не улучшит политическую ситуацию в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляция брифинга шла на YouTube.

«То, что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше, по-моему, любому вменяемому политику очевидно. А что касается военной стороны дела, будем смотреть, чем это будет сопровождаться», — сказал министр.

Он отказался комментировать действия Турции, которая выступает против вступления стран в НАТО, напомнив о ее суверенитете.

«Нас может касаться только одно: если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые физические, материальные угрозы нашей безопасности», — заметил Лавров.

В Финляндии оценили реакцию России на вступление страны в НАТО
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Фото:Jonathan Ernst / Getty Images

Швеция и Финляндия отказывались вступать в любые военные блоки до начала военных действий России на Украине. Однако 18 мая они передали заявки о присоединении генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Власти двух стран объяснили такой шаг желанием укрепить свою безопасность.

Президент России Владимир Путин отметил, что действия двух государств могут усугубить сложную обстановку в сфере международной безопасности, а также создать «непосредственную угрозу» для России. Путин предупредил, что Россия ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО на территориях Швеции и Финляндии. Власти стран-кандидатов сообщили, что готовы к любому ответу России.

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Турция призвала Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО
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Фото:Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО должен одобрить Совет НАТО, затем соглашение должны ратифицировать все 30 стран блока. Этому мешает Турция, которая обвиняет шведские и финские власти в поддержке членов Рабочей партии Курдистана, признанной террористической в стране. Швеция и Финляндия обвинения отрицают.

Анкара требует, чтобы страны — кандидаты в НАТО выдали Турции членов Рабочей партии Курдистана, закрыли все организации, связанные со структурами, которые Турция считает террористическими, и предоставили гарантии. Переговоры пока не привели к каким-либо результатам.

Теги
Сергей Лавров НАТО Финляндия Швеция Турция
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