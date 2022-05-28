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Reuters узнал о «непростых» переговорах Турции со Швецией и Финляндией

Переговоры Турции с делегациями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО были непростыми и «мало продвинулись». Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

«Это непростой процесс», — заявил высокопоставленный турецкий чиновник Reuters. Он добавил, что Швеция и Финляндия должны предпринять «трудные» шаги, чтобы заручиться поддержкой Анкары.

Другой источник сообщил агентству, что переговоры не достигли явного прогресса и завершились без каких-либо сроков продолжения.

Столтенберг поддержал Турцию в требованиях к Швеции и Финляндии
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Йенс Столтенберг

В середине мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Решение власти этих стран объяснили изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. Они подчеркнули, что это решение не направлено против России и принято только с целью обеспечить собственную безопасность.

Турция выступила против членства Швеции и Финляндии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал эти страны за «поддержку террористов» из «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и введение санкций против республики.

25 мая делегации Швеции, Финляндии и Турции провели переговоры в Анкаре. Как сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, Турция передала странам своим требования. По информации Sabah, Анкара добивается, чтобы Хельсинки и Стокгольм признали террористическими РПК и ее ответвления, отказались принимать членов РПК в парламенты и ускорили процедуру выдачи «террористов». Помимо этого, она потребовала «немедленного снятия» санкций против оборонно-промышленного комплекса, передает слова Калына Milliyet.

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В то же время генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поддержал Турцию в требованиях к Швеции и Финляндии. «Никто так не пострадал от терактов, как Турция. Турция — важный союзник, и, когда союзник поднимает проблему, ее нужно решать. Так делалось всегда», — заявил он.

Теги
Турция переговоры Финляндия Швеция НАТО
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