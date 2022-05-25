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МИД заявил, что обмен Медведчука на украинских военных не рассматривается

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Возможность обмена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука сейчас не рассматривается, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Кремле говорили, что обмен Медведчука на украинских военных не обсуждается, так как он не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речи об обмене Медведчука на военных с «Азовстали» нет, поскольку он является гражданином Украины и не является военным. «На «Азовстали» же речь идет о военных и членах националистических формирований, так что это разные категории лиц», — пояснил Песков.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что в Москве изучат вопрос обмена Медведчука на «азовцев» (символика батальона признана в России экстремистской и запрещена).

Песков заявил об отсутствии обсуждения обмена Медведчука на пленных
Политика
Дмитрий Песков

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании Медведчука, который проходит в стране по нескольким уголовным делам, в том числе он обвиняется в госизмене. До этого политик находился под домашним арестом, но зимой сбежал. 16 апреля суд арестовал его без возможности выйти под залог.

Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских солдат. Сам депутат говорил о возможности обмена его на «защитников Мариуполя».

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16 мая украинские военные начали покидать завод «Азовсталь» в Мариуполе и сдавать оружие после 86 дней обороны. Вечером 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с территории завода вышли более 2,4 тыс. военных. Он доложил об установлении полного контроля над Мариуполем.

В МИДе допускали обмен мариупольских военных. В то же время глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о необходимости международного трибунала над бойцами с «Азовстали». По словам Пушилина, большинство из них сейчас находятся на территории республики. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предлагал провести судебный процесс на территориях ЛНР и ДНР, где они «совершали свои преступления», напомнив, что там нет моратория на смертную казнь.

Киев настаивает на обмене военных с «Азовстали» на пленных российских солдат. «Украинские герои нужны Украине живыми», — подчеркивал Зеленский. В случае гибели солдат он грозил прекратить переговоры с Россией.

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Теги
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