МИД заявил, что обмен Медведчука на украинских военных не рассматривается
Возможность обмена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука сейчас не рассматривается, заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.
«Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Кремле говорили, что обмен Медведчука на украинских военных не обсуждается, так как он не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речи об обмене Медведчука на военных с «Азовстали» нет, поскольку он является гражданином Украины и не является военным. «На «Азовстали» же речь идет о военных и членах националистических формирований, так что это разные категории лиц», — пояснил Песков.
До этого председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий утверждал, что в Москве изучат вопрос обмена Медведчука на «азовцев» (символика батальона признана в России экстремистской и запрещена).
12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании Медведчука, который проходит в стране по нескольким уголовным делам, в том числе он обвиняется в госизмене. До этого политик находился под домашним арестом, но зимой сбежал. 16 апреля суд арестовал его без возможности выйти под залог.
Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских солдат. Сам депутат говорил о возможности обмена его на «защитников Мариуполя».
16 мая украинские военные начали покидать завод «Азовсталь» в Мариуполе и сдавать оружие после 86 дней обороны. Вечером 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с территории завода вышли более 2,4 тыс. военных. Он доложил об установлении полного контроля над Мариуполем.
В МИДе допускали обмен мариупольских военных. В то же время глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил о необходимости международного трибунала над бойцами с «Азовстали». По словам Пушилина, большинство из них сейчас находятся на территории республики. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предлагал провести судебный процесс на территориях ЛНР и ДНР, где они «совершали свои преступления», напомнив, что там нет моратория на смертную казнь.
Киев настаивает на обмене военных с «Азовстали» на пленных российских солдат. «Украинские герои нужны Украине живыми», — подчеркивал Зеленский. В случае гибели солдат он грозил прекратить переговоры с Россией.