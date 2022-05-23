Песков оценил возможность обмена Медведчука на бойцов с «Азовстали»

По его словам, на «Азовстали» речь идет о «военных и членах националистических формирований». Ранее в Кремле не раз говорили, что обмен Медведчука на пленных не обсуждается: он гражданин Украины и не имеет отношения к спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Речи об обмене украинского оппозиционного депутата Виктора Медведчука на военных с «Азовстали» нет, поскольку он является гражданином Украины и не является военным, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«На «Азовстали» же речь идет о военных и членах националистических формирований, так что это разные категории лиц», — пояснил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве изучат вопрос обмена Медведчука на «азовцев».

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что обмен Медведчука на украинских военных не обсуждается, так как он не гражданин России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании Медведчука, который проходит в стране по нескольким уголовным делам. До этого политик находился под домашним арестом, но зимой сбежал. 16 апреля суд арестовал его без возможности выйти под залог.

Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских солдат. Сам депутат говорил о возможности обмена его на «защитников Мариуполя».

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В Мариуполе бои шли практически с самого начала военной операции. Оборону города держали военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь». 16 мая украинские военные начали покидать промзону и сдавать оружие. Вечером 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с территории завода вышли более 2,4 тыс. военных. Он доложил об установлении полного контроля над Мариуполем.

Киев настаивает на обмене военных с «Азовстали» на пленных российских солдат. «Украинские герои нужны Украине живыми», — подчеркивал Зеленский. В случае гибели солдат он грозил прекратить переговоры с Россией.

В МИДе 23 мая заявили, что обмен мариупольских военных допускается. В то же время глава ДНР Денис Пушилин говорил о необходимости международного трибунала над бойцами с «Азовстали». По словам Пушилина, большинство из них сейчас находятся на территории республики.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предлагал провести судебный процесс над бойцами батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской) на территориях ЛНР и ДНР, где они «совершали свои преступления». В республиках Донбасса нет моратория на смертную казнь, напомнил сенатор.

Комитетам Госдумы поручили проработать вопрос о запрете обмена военных преступников.