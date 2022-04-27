Песков заявил об отсутствии обсуждения обмена Медведчука на пленных
Обмен украинского народного депутата Виктора Медведчука на военнопленных не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Нет, об этом речи не ведется», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
О задержании Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) и президент Владимир Зеленский сообщили 12 апреля. Зеленский предлагал обменять его на украинских военных в плену. Песков в ответ сказал, что политик не является гражданином России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине.
18 апреля СБУ опубликовала обращение политика к президентам России и Украины. Медведчук попросил обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры». Песков после этого заявил, что никакой реакции на это предложение в Кремле нет.
Телеканал «Россия 24» показал двух взятых в плен на Украине подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эслина, которые попросили премьер-министра Бориса Джонсона помочь обменять их на Медведчука. Жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко записала несколько видеообращений, в том числе к Зеленскому и президенту России Владимиру Путину, с просьбой обменять его на Пиннера и Эслина.