Песков заявил об отсутствии обсуждения обмена Медведчука на пленных

Медведчук предлагал обменять его на военных и мирных жителей Мариуполя, его жена предлагала обмен на британских военнопленных, а президент Владимир Зеленский — на пленных украинских граждан. По словам Пескова, речи об этом не идет

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Обмен украинского народного депутата Виктора Медведчука на военнопленных не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, об этом речи не ведется», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

О задержании Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) и президент Владимир Зеленский сообщили 12 апреля. Зеленский предлагал обменять его на украинских военных в плену. Песков в ответ сказал, что политик не является гражданином России и не имеет никакого отношения к российской военной операции на Украине.

18 апреля СБУ опубликовала обращение политика к президентам России и Украины. Медведчук попросил обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры». Песков после этого заявил, что никакой реакции на это предложение в Кремле нет.

Телеканал «Россия 24» показал двух взятых в плен на Украине подданных Великобритании — Шона Пиннера и Эйдена Эслина, которые попросили премьер-министра Бориса Джонсона помочь обменять их на Медведчука. Жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко записала несколько видеообращений, в том числе к Зеленскому и президенту России Владимиру Путину, с просьбой обменять его на Пиннера и Эслина.