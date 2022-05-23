Кабмин разрешил энергетикам переносить сроки ввода объектов без штрафа

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Правительство разрешило генерирующим компаниям переносить сроки ввода объектов традиционной и возобновляемой энергетики без начисления штрафов для сохранения заключенных договоров и поиска поставщиков оборудования. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

«Документ предполагает <…> возможность переноса ранее намеченных обязательных сроков ввода объектов традиционной и возобновляемой энергетики без применения штрафных санкций. Этим правом инвесторы могут воспользоваться, обратившись в Совет рынка до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Данные меры позволят обеспечить достройку объектов без расторжения заключенных договоров и без начисления неустоек. Документ предполагает, что в течение срока действия предоставленной отсрочки инвесторы смогут найти при необходимости новых поставщиков оборудования и услуг.

Также для потребителей коммунальных ресурсов снизят размер штрафов и пеней за несвоевременную или неполную оплату, что позволит избежать скачкообразного роста пеней и сохранить стабильные условия работы. Правительство одобрило введение особых правил расчета стоимости модернизации ресурсоснабжающей инфраструктуры. Энергокомпании получат возможность учитывать изменения цен на строительную продукцию и нарушение логистических цепочек.

В рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС рассматривает возможность введения эмбарго на российские энергоресурсы. Однако, несмотря на это, в середине мая главы МИД стран Евросоюза в очередной раз не согласовали новые санкции. Против эмбарго выступает Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан указывал на то, что Брюссель перешел красную черту, и на то, чтобы перестроить энергетический сектор его страны потребуются годы. Будапешт оценил затраты на это в €15–18 млрд.

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Агентство DPA писало, что страны ЕС уже исключили из проекта новых ограничений запрет на транспортировку российской нефти, хотя ранее положение об этом было в документе. Против этого пункта выступали Греция, Кипр и Мальта, поскольку это могло поставить в невыгодное положение их судоходные компании.