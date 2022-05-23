Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контракт
Варшава заняла в отношении России оголтелую позицию на грани сумасшествия, поэтому развитие ситуации с газом предсказать сложно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы сейчас видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия позицию занимают польские власти. Поэтому здесь вряд ли что-то стоит и можно прогнозировать», — сказал Песков, комментируя возобновление газового сотрудничества между Москвой и Варшавой.
Польские власти ранее объявили о решении разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику.
Представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский отметил, что газовые отношения между Польшей и Россией прекращают свое существование, спустя 30 лет.
В августе 1993 года правительства России и Польши подписали соглашение о создании системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставках российского газа в эту страну. Позднее к нему был подписан ряд дополнительных протоколов, в том числе долгосрочный контракт купли-продажи российского газа между «Газпром экспортом» и польской PGNiG на поставку 10 млрд куб. м газа ежегодно. В 2019 году Варшава проинформировала Москву о планах расторгнуть этот контракт в конце 2022 года.
В конце апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях. В Варшаве сочли новые условия оплаты, введенные указом российского президента в конце марта, нарушением договора. По данным «Газпрома», Варшава покупает российский газ через Германию, оттуда он реверсом поступает в Польшу через газопровод Ямал — Европа.