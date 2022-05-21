Аксенов предложил отправить пленных украинских бойцов отстраивать Донбасс

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил направить пленных бойцов на работы по восстановлению городов Донбасса. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призывал провести над ними международный трибунал

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В восстановлении городов Донбасса следует задействовать украинских бойцов, попавших в плен в ходе боевых действий, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Тех пленных нациcтов, которые не будут расстреляны по приговору трибунала, надо направить на самые черные и тяжелые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбаcса. Найдутся для них меcта и в крымcкой колонии. Здесь их ждет «теплый» прием — уроки русского языка и антифашизма, которые они запомнят на всю оcтавшуюся жизнь», — сообщил Аксенов.

16 мая Минобороны объявило о начале сдачи в плен украинских военных и бойцов националистического батальона «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) на «Азовстали» и эвакуации раненых. 20 мая Шойгу сообщил о пленении более 1,9 тыс. человек. Украинские власти рассчитывают обменять их. Среди сдавшихся в плен — заместитель командира «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) Святослав Паламар (Калина).

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При этом комитетам Госдумы поручили проработать вопрос о запрете обмена «нацистов», которые «являются военными преступниками» и должны предстать перед судом. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что бойцов «Азова» следует судить в ДНР и ЛНР, где они «совершали свои преступления». Сенатор напомнил, что в республиках нет моратория на смертную казнь. Глава ДНР Денис Пушилин призывал к международному трибуналу над сдавшимися на «Азовстали» военными.