Шойгу сообщил о более 1900 сдавшихся в плен военных с «Азовстали»

По словам Шойгу, блокировка завода продолжается, помимо сдавшихся военных «Азовсталь» покинули 177 мирных жителей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

С завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен 1908 военных из числа подконтрольных Киеву сил, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», — сообщил Шойгу, отметив, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.

Президент России Владимир Путин распорядился заблокировать территорию «Азовстали» после доклада Шойгу о взятии Мариуполя под контроль российскими войсками. После этого активизировались переговоры об эвакуации мирных жителей и выводе военных с территории комбината, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация мирных жителей проходила с 5 по 7 мая.

Еще через полторы недели с территории завода вышла группа военных-переговорщиков с белыми флагами. Они обсудили маршруты эвакуации раненых, которая началась 16 мая. По информации Минобороны, к 18 мая «Азовсталь» покинули 959 заблокированных там военных. При этом командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский говорил, что за сутки только через один контролируемый силами ДНР участок прошли более 700 человек. «Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело... вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке <...> Их реально больше нас и было, и остается», — написал он в Telegram.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что на 10 мая на «Азовстали» было более тысячи украинских военных. «Есть те, кто получил серьезные травмы и нуждается в срочной эвакуации», — подчеркивала она в интервью AFP. Похожую оценку приводил глава ДНР Денис Пушилин — около 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ. 19 мая он заявил, что с территории завода вышли более половины украинских военных.