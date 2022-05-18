Пушилин призвал к международному трибуналу над бойцами с «Азовстали»
Судьбу сдавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских бойцов решит суд, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.
«Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами. <...> Как бы ни играли у отдельных — я знаю, есть разные мнения, — эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал», — объяснил Пушилин. Военными преступниками он считает не только отдающих приказы, но и тех, кто их исполняет и «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения».
Глава ДНР подчеркнул, что трибунал должен быть международным.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что бойцов батальона «Азов» следует судить в ДНР и ЛНР, где нет моратория на смертную казнь: именно там они «совершали свои преступления», пояснил сенатор. Процесс, по его мнению, должен быть открытым.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 17 мая в ответ на вопрос журналиста о статусе эвакуированных с территории завода украинских военных посоветовал спросить об этом у Минобороны. СК сообщал, что следователи допросят сдавшихся в плен военных. Украинская сторона говорила о намерении обменять бойцов.