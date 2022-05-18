Пушилин призвал к международному трибуналу над бойцами с «Азовстали»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 17 мая, 16:00
Минобороны показало видео уничтожения гаубиц США на Украине Политика, 13:43
Без зарубежных инвестиций: как теперь запускать стартапы в России Pro, 13:39
Здоровое питание: как бороться с избыточным весом по-новому Партнерский проект, 13:36
Россия вышлет более 30 сотрудников дипмиссий Франции Политика, 13:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:33
Песков отказался связать сдачу военных на «Азовстали» и мирные переговоры Политика, 13:25
За два дня на финал Кубка России продали более 50 тыс. билетов Спорт, 13:17
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам Pro, 13:16
Отец Черышева назвал «бредом» сообщения о прощальном ужине в «Валенсии» Спорт, 13:14
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 13:13
Российская «дочка» Google начала процесс банкротства Бизнес, 13:11
Reuters узнал о подорожании SpaceX до рекорда для стартапов США Инвестиции, 13:03
В Европе в апреле продали 63 автомобиля Lada Авто, 13:02
Как экономить на грузовых шинах владельцу транспортной компании РБК и Cordiant Professional, 13:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин призвал к международному трибуналу над бойцами с «Азовстали»

По мнению главы ДНР, они являются военными преступниками, но, раз они сложили оружие, их судьбу должен решать суд. Суд для «нацистских преступников» — это трибунал, уточнил Пушилин
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Судьбу сдавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских бойцов решит суд, заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

«Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами. <...> Как бы ни играли у отдельных — я знаю, есть разные мнения, — эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал», — объяснил Пушилин. Военными преступниками он считает не только отдающих приказы, но и тех, кто их исполняет и «несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения».

Глава ДНР подчеркнул, что трибунал должен быть международным.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что бойцов батальона «Азов» следует судить в ДНР и ЛНР, где нет моратория на смертную казнь: именно там они «совершали свои преступления», пояснил сенатор. Процесс, по его мнению, должен быть открытым.

Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Политика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге 17 мая в ответ на вопрос журналиста о статусе эвакуированных с территории завода украинских военных посоветовал спросить об этом у Минобороны. СК сообщал, что следователи допросят сдавшихся в плен военных. Украинская сторона говорила о намерении обменять бойцов.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Денис Пушилин ДНР Украина международный трибунал Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о почти 700 сдавшихся на «Азовстали» за сутки
Политика
Захарова сочла враньем слова Зеленского об операции по «Азовстали»
Политика
СК заявил о планах допросить сдавшихся с «Азовстали» бойцов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter