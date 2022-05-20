«Первый канал» сообщил о сдаче замкомандира «Азова» Калины

По словам корреспондента канала, Святослав Паламар (Калина) сдал оружие и вышел с территории «Азовстали». 19 мая о сдаче замкомандира «Азова» сообщал военкор Дмитрий Стешин, но Калина в видеообращении опроверг эту информацию

Святослав Паламар (Фото: Александр Широков / VK)

Заместитель командира украинского нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией) Святослав Паламар (Калина) покинул территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщила в Telegram корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Калына вышел с «Азовстали»! Сдал оружие — личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной (ранее сдавшийся командир бригады морпехов ВСУ Сергей Волынский. — РБК) в одной камере СИЗО «Еленовка», пока не ясно», — написала журналистка.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщал о сдаче Калины в плен накануне: по данным журналиста, тот сдал оружие еще вечером 18 мая. После этого Калина, которого называют пресс-секретарем «Азова», записал видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему находится на «Азовстали».

Куксенкова ранее в пятницу сообщила, что оружие сдал командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына). «Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», — написала журналистка. При этом Калина с ним, по ее словам, не вышел.

Минобороны о сдаче Калины и Волыны в плен не сообщало.

В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о полном контроле над Мариуполем, за исключением территории «Азовстали», где находились украинские военные. Владимир Путин приказал отменить штурм комбината и блокировать ее территорию.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 10 мая сообщила, что к тому моменту в промзоне находились более 1 тыс. украинских бойцов, в том числе раненые.

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16 мая Минобороны объявило о начале сдачи в плен украинских военных и бойцов «Азова» на «Азовстали» и эвакуации раненых. 20 мая Шойгу сообщил о более 1,9 тыс. украинских военных. Украинские власти рассчитывают обменять эвакуированных.

При этом комитетам Госдумы поручили проработать вопрос о запрете обмена «нацистов», которые «являются военными преступниками» и должны предстать перед судом. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что бойцов «Азова» следует судить в ДНР и ЛНР, где они «совершали свои преступления». Сенатор напомнил, что в республиках нет моратория на смертную казнь. Глава ДНР Денис Пушилин призывал к международному трибуналу над сдавшимися на «Азовстали» военными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 мая переадресовал Минобороны вопрос о статусе вывезенных с «Азовстали» военных.