Новак сообщил, что половина из 54 покупателей газа открыла счета в рублях

Новую схему оплаты газа предложил в конце марта Владимир Путин. Премьер Италии говорил, что ею воспользовалась Германия

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Около половины из 54 компаний, которые имеют контракты с «Газпромом», открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа рублями, сообщил вице-премьер Александр Новак во время своего выступления на марафоне «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

«У нас около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке («Газпромбанк». — РБК) специальные счета — валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — сказал Новак.

Окончательный список покупателей, кто согласился и кто отказался платить за газ рублями, по словам вице-премьера, будет известен в ближайшие дни. Он объяснил, что кто-то уже заплатил аванс, кто-то оплатил за поставленный газ по факту. «Это механизм во времени растянутый. Например, поставки за апрель — по ним оплата окончательно происходит в мае», — добавил Новак.

23 марта президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

Внутри ЕС дискутируют, не станет ли нарушением санкционного режима предложенная Россией схема. В апреле Bloomberg узнал, что десять европейских компаний открыли спецсчета в Газпромбанке, а четверо из них уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. Всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 23 государства, уточнили в агентстве. 12 мая Bloomberg сообщил о еще десяти компаниях, открывших рублевые счета, таким образом, общее число таких компаний выросло до 20.

Премьер-министр Италии Марио Драги утверждал, что Германия уже оплатила поставки топлива рублями.