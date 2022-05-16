В Латвии пройдет шествие против «советского наследия»

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

В Латвии организуют шествие в поддержку сноса советских памятников, заявил президент страны Эгилс Левитс в обращении к гражданам, которое размещено на его сайте.

«20 мая латвийские патриоты организуют шествие, чтобы избавить нашу страну от всего советского наследия», — сказал Левитс.

Обращение главы государства было связано с вопросом сноса памятника советским воинам-освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, который находится в Парке Победы в районе Пардаугава в Риге.

13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника. Левитс назвал это решение «правильным». Он отметил, что в Латвии помнят жертв Второй мировой войны, но осуждают «тоталитарные» режимы.

Решение городской думы Риги последовало за решением сейма Латвии, который принял закон, прекращающий действие статьи 13 договора с Россией о гарантиях сохранности воинских мемориалов. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение латвийских депутатов, назвала их «вурдалаками».

Посольство России в Латвии после этого направило в МИД страны ноту протеста. Дипломаты назвали действия сейма противоправными и сослались на статью 15 того же документа, согласно которой стороны не могут совершать односторонние действия по затрагиваемым в соглашении вопросам.

14 мая российский Следственный комитет России сообщил, что проанализирует законность решения властей Латвии, поскольку снос памятника в Риге может быть нарушением ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма).