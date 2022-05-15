Постпред Крыма счел, что «освобожденные» регионы должны выйти из Украины

Для присоединения к России «освобожденные от националистов» регионы Украины должны выйти из состава Украины и объявить о своей независимости. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

«Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал он и отметил, что такой путь прошел Крым.

По словам Мурадова, проводить референдумы в регионах под контролем российской армии до полного прекращения военной операции преждевременно. «Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией», — подчеркнул постпред.

Он указал на то, что люди на взятых под контроль территориях Украины являются «частью нашего народа, нашими соотечественниками».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали от России прекратить огонь и вывести войска. США, Евросоюз, Турция и даже Китай заявляли, что выступают за территориальную целостность.

Кремль опровергал данные о том, что целью российской операции является оккупация украинских территорий.

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При этом в Херсоне, который российские военные взяли под полный контроль, появилась военно-гражданская администрация. Ей управляют пророссийские активисты — председатель Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, которого СБУ подозревала в связях с ФСБ еще в 2020 году. Украинские власти объявили их коллаборантами. В городе началось вещание российских телеканалов и появилась связь мобильного оператора ДНР и ЛНР «Феникс». Стремоусов заявил о начале запуске рубля с 1 мая.

Украинские власти говорили о возможности проведения референдума о создании Херсонской народной республики, однако в конце апреля Стремоусов называл такую информацию фейковой. В мае Стремоусов начал активно продвигать идею о вхождении Херсонской области в состав России.

7 мая он заявил, что область намерена стать одним из регионов России, так как «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей». Он сказал, что регион вернет герб времен Российской империи.

Через четыре дня Стремоусов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решать жители региона. «Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен юристами и правовиками», — говорил он.

В конце апреля РБК со ссылкой на источники писал, что в Кремле сменился куратор по отношениям с Луганской и Донецкой народными республиками. Им стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который отвечает за работу внутриполитического блока.

Как отмечали источники, такое назначение может говорить об особом порядке взаимодействия с вновь признанными республиками и создании единого внутриполитического пространства либо о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России.