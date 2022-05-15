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Военная операция на Украине ,  
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Постпред Крыма счел, что «освобожденные» регионы должны выйти из Украины

Для присоединения к России «освобожденные от националистов» регионы Украины должны выйти из состава Украины и объявить о своей независимости. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

«Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России», — сказал он и отметил, что такой путь прошел Крым.

По словам Мурадова, проводить референдумы в регионах под контролем российской армии до полного прекращения военной операции преждевременно. «Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией», — подчеркнул постпред.

Он указал на то, что люди на взятых под контроль территориях Украины являются «частью нашего народа, нашими соотечественниками».

Постпред Крыма заявил, что «юг бывшей Украины» войдет в состав России
Политика
Георгий Мурадов

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали от России прекратить огонь и вывести войска. США, Евросоюз, Турция и даже Китай заявляли, что выступают за территориальную целостность.

Кремль опровергал данные о том, что целью российской операции является оккупация украинских территорий.

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При этом в Херсоне, который российские военные взяли под полный контроль, появилась военно-гражданская администрация. Ей управляют пророссийские активисты — председатель Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, которого СБУ подозревала в связях с ФСБ еще в 2020 году. Украинские власти объявили их коллаборантами. В городе началось вещание российских телеканалов и появилась связь мобильного оператора ДНР и ЛНР «Феникс». Стремоусов заявил о начале запуске рубля с 1 мая.

Украинские власти говорили о возможности проведения референдума о создании Херсонской народной республики, однако в конце апреля Стремоусов называл такую информацию фейковой. В мае Стремоусов начал активно продвигать идею о вхождении Херсонской области в состав России.

7 мая он заявил, что область намерена стать одним из регионов России, так как «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей». Он сказал, что регион вернет герб времен Российской империи.

Через четыре дня Стремоусов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решать жители региона. «Этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен юристами и правовиками», — говорил он.

Власти Херсонской области попросят Путина включить регион в состав России
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В конце апреля РБК со ссылкой на источники писал, что в Кремле сменился куратор по отношениям с Луганской и Донецкой народными республиками. Им стал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который отвечает за работу внутриполитического блока.

Как отмечали источники, такое назначение может говорить об особом порядке взаимодействия с вновь признанными республиками и создании единого внутриполитического пространства либо о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России.

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Теги
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