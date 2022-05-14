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Глава КНДР назвал «лихорадку» крупнейшим потрясением с основания страны

Распространение «лихорадки неизвестного происхождения» стало для КНДР крупнейшим потрясением с момента основания страны, сказал Ким Чен Ын. С конца апреля в КНДР выявили более 500 тыс. новых случаев заражения, 27 человек погибло
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Лихорадка неизвестного происхождения» стала крупнейшим потрясением, с которым столкнулась Северная Корея с момента основания страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на совещании политбюро ЦК Трудовой партии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Распространение этой опасной инфекционной болезни в нашей стране является крупнейшим потрясением с момента основания страны, так же как очень серьезная ситуация с распространением нового коронавируса во всем мире», — передает агентство слова Ким Чен Ына.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям о распространении эпидемии КНДР по состоянию на 13 мая в стране выявили 174 440 новых случаев «лихорадки», 21 человек с этим диагнозом умер, еще 81 430 жителей выздоровели. С конца апреля по 13 мая общее количество заболевших по стране составило 524 440 человек, из них 234 630 полностью выздоровели, 288 810 находятся на лечении, а число умерших на данный момент составляет 27.

Лидер КНДР указал, что этот кризис связан в том числе с «некомпетентностью и безответственностью» партийных организаций в обеспечении карантина. Он заявил, что КНДР сможет преодолеть кризис, если сосредоточится на реализации антивирусных мер.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

13 мая южнокорейское агентство Yonhap сообщило о вспышке лихорадки в КНДР. По данным агентства, она затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. уже прошли лечение. При этом не уточнялось, связана ли вспышка с коронавирусной инфекцией.

О первом случае заражения коронавирусом в Северной Корее сообщили 12 мая. Тогда Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, результаты показали заражение омикрон-штаммом COVID-19. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль.

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По итогам заседания политбюро КНДР поручило проработать меры карантина и строго контролировать их выполнение. Власти Южной Кореи затем заявили о готовности передать Пхеньяну гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

В КНДР с начала пандемии ни разу официально не сообщалось о случаях заражения коронавирусом в стране. В июле 2020 года власти заявили о подозрении на заболевание у одного человека, который мог нелегально пересечь границу. Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро. Всех контактировавших с вероятным заболевшим поместили в карантин.

Чтобы не допустить проникновение коронавируса, власти КНДР в январе 2020 года закрыли наземные, морские и воздушные границы для граждан и иностранцев, а также ввели серьезные ограничения на передвижение внутри КНДР. Затем в феврале того же года в стране приостановили железнодорожное сообщение с Россией, посольства других государств стали закрываться, а дипломаты покидать страну.

Кроме того, официальный Пхеньян отказался участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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