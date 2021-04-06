КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде-2021 из-за коронавируса

Северная Корея не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщили агентство Yonhap и Nknews со ссылкой на власти КНДР.

«После предложения членов комитета защитить наших спортсменов от глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вредоносного вирусного инфекционного заболевания Олимпийский комитет КНДР обсудил и принял решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх», — говорится в сообщении властей КНДР, передает Nknews.

Издание отмечает, что решение Пхеньяна не участвовать в Олимпиаде означает, что теперь у Сеула не будет возможностей использовать игры для активизации переговоров с КНДР, как это произошло во время зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане в начале 2018 года.

Олимпиада в Токио должна была состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на год. Организаторы соревнования приняли решение проводить Игры без зрителей. В Токио отметили, что это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность проведения состязаний в условиях пандемии.