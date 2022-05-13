В Южной Корее заявили о серьезной ситуации с COVID-19 в КНДР
В Северной Корее сложилась тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса, заявил официальный представитель президента Южной Кореи Кан Ин Сон, передает Yonhap.
«Говорят, что число случаев [заражения] в Северной Корее в последнее время стремительно растет из-за вспышки COVID-19. Мы обсудим детали с северокорейской стороной», — отметил он.
По словам представителя президентского офиса, избранный глава государства Юн Сок Ёль собирается направить в Северную Корею вакцины от коронавируса и медицинские принадлежности.
Северокорейские власти на протяжении двух лет говорили, что в стране нет коронавируса. 12 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в стране зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом этой инфекции. Анализы брали у нескольких пациентов 8 мая.
За те же сутки, 12 мая, в стране выявили 18 тыс. случаев заражения «лихорадкой», шесть человек с этим диагнозом умерли.
Через день, 13 мая, ЦТАК сообщило о 350 тыс. случаев заражения, но заявило, что 162 тыс. заболевших уже выздоровели. При этом агентство не уточнило, идет ли речь о заболевании коронавирусом.
Председатель КНДР Ким Чен Ын пришел на заседание политбюро Трудовой партии Кореи 12 мая в маске, сообщило Yonhap, обнародовав фотографию северокорейского лидера. Глава государства призвал пресечь все пути распространения инфекции и усилить пограничный контроль. Власти запустили систему вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации».