Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 68,78 (-3,85) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 65,79 (-3,05) Инвестиции, 12 мая, 16:10
Посол Финляндии не увидел угроз со стороны России Политика, 05:13
Такого с авторынком в России еще не было: 5 выводов по итогам апреля Авто, 05:00
Аналитики назвали города, где раньше всего заказывают доставку продуктов Общество, 05:00
Япония запретит экспорт в Россию 3D-принтеров Политика, 04:51
В КНДР сообщили о заражении 350 тыс. человек «неизвестной лихорадкой» Политика, 04:26
DM узнал о планах Джонсона сократить 90 тыс. чиновников для экономии Политика, 04:12
Минфин Украины оценил затраты на военные нужды с 24 февраля Политика, 03:48
МИД Финляндии допустил подачу заявки в НАТО в середине следующей недели Политика, 03:16
Вильфанд пообещал россиянам «не холодное» лето Общество, 02:51
Google Chrome перестал обновляться у российских пользователей Android Технологии и медиа, 01:58
Постпред России допустил, что «спецоперация возможно не идет так быстро» Политика, 01:34
В КНДР выявили более 18 тыс. заболевших COVID за сутки Общество, 01:12
Bloomberg узнал об обсуждении в ЕС отсрочки эмбарго на российскую нефть Политика, 01:07
Карпов поддержал решение Дворковича переизбраться главой FIDE Спорт, 00:30
Политика ,  
0 

В КНДР сообщили о заражении 350 тыс. человек «неизвестной лихорадкой»

В Северной Кореи произошла вспышка неизвестной лихорадки. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По данным агентства, вспышка затронула 350 тыс. человек, из них 162 тыс. уже прошли лечение. При этом не уточняется, связана ли вспышка с коронавирусной инфекцией.

В КНДР сообщили о первом случае заболевания COVID-19
Общество
Ким Чен Ын на заседании политбюро из-за&nbsp;вспышки COVID

О первом случае заболевания COVID-19 в Северной Корее стало известно 12 мая. Yonhap писал, что анализы у пациентов взяли 8 мая, их результаты показали заболевание омикрон-штаммом. Затем власти республики объявили о запуске системы вирусного контроля в условиях «максимальной чрезвычайной ситуации». Лидер КНДР Ким Чен Ын во время заседания политбюро призвал пресечь все пути для распространения инфекции и усилить пограничный контроль. 

Согласно последним данным на 12 мая, в КНДР за сутки выявили 18 тыс. заболевших коронавирусом, шесть человек умерли из-за инфекции.

Материалы к статье
Теги
КНДР COVID-19 вспышка
Материалы по теме
В КНДР выявили более 18 тыс. заболевших COVID за сутки
Общество
За сутки число госпитализаций с COVID-19 выросло почти на 200%
Общество
В России число госпитализаций пациентов с COVID за сутки выросло на 13%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter