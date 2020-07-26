КНДР впервые сообщила о случае подозрения на COVID-19

КНДР впервые сообщила о случае подозрения на коронавирус. Официально в Северной Корее заразившихся нет

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи / Reuters

Северная Корея впервые заявила о случае подозрения на COVID-19. Вероятный заразившийся «незаконно пересек» границу КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Его обнаружили в городе Кэсон, который находится у границы с Южной Кореей. «В связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе» в городе, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР. Всех, кто контактировал с вероятным заразившимся, поместили на карантин.

Во всем мире коронавирусом заразились 15,8 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. О случаях заражения сообщили все страны Восточной Азии, кроме Северной Кореи.

«Несмотря на мировой кризис здравоохранения, мы полностью предотвратили распространение злокачественного вируса и сохранили стабильную противоэпидемическую ситуацию, что является блестящим успехом», — заявил Кем Чен Ын в начале июля. По его словам, добиться таких результатов позволили «дальновидность руководящей способности ЦК партии и высокий уровень сознательности всего народа».