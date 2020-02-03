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КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Фото: Bjorn Bergman / Zuma / Global Look Press

Железнодорожное сообщение КНДР с Россией приостановили из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом РБК сообщили в российском посольстве в Пхеньяне.

«Пассажирское сообщение временно приостановлено до конца февраля, грузовое сохраняется», — заявил представитель посольства.

По словам сотрудника дипмиссии, последний поезд отправился в понедельник, 3 февраля. Пока не известно, сколько будет действовать запрет.

РБК направил запросы в РЖД и Минтранс.

Как сообщили ТАСС в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, речь идет о поездах, следующих по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск. В настоящий момент пассажирские вагоны из Москвы уже не могут пересечь российско-корейскую границу, добавили там. Собеседник агентства пояснил, что временный запрет введен в качестве превентивной меры против распространения коронавируса, а возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и КНДР будет зависеть от развития ситуации с эпидемией в Китае.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля
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Ранее стало известно, что поезд, следовавший по маршруту Пекин — Москва, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за вспышки коронавируса. Накануне РЖД заявили о приостановке движения пассажирских поездов в Китай с 3 февраля до особого указания.

Вспышка коронавируса в КНР началась в декабре 2019 года. По последним данным китайских властей, 361 человек погиб. По данным ВОЗ, общее число зараженных в мире превышает 14,5 тыс., по данным китайских властей — более 17,2 тыс. человек. 2 февраля был зафиксирован первый случай летального исхода в связи с коронавирусом за пределами КНР: скончался 44-летний мужчина на Филиппинах. Заболевание распространилось и на другие страны — Россию, ОАЭ, США, Францию, Германию, Японию, Австралию, Испанию, Италию, Южную Корею и прочие.

Теги: КНДР, Россия, железнодорожное сообщение, коронавирус, новости РБК
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