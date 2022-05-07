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Патриарх Кирилл исключил поддержку церковью любых политических сил

В условиях противоборства между политическими силами церковь не должна участвовать в противостоянии, в том числе становиться на сторону той или иной партии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с архиереями Казахстанского митрополичьего округа, сообщает его пресс-служба.

«Церковь не является политической силой и не может поддерживать одну партию против другой. <...> Церковь никогда, ни при каких условиях не может становиться на стороне какой-то одной политической силы, когда политические силы в стране находятся в состоянии дисбаланса», — подчеркнул Кирилл.

Он добавил, что церковь становится «очень желанным объектом воздействия», когда политические силы стремятся «притянуть на свою сторону» сторонников.

«Поэтому наша Русская Православная Церковь всегда призывала людей к тому, чтобы они любили Отечество, в котором они живут; но любить Отечество — это не значит участвовать на стороне более сильных или более слабых в политическом противостоянии», — указал патриарх.

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В начале мая папа римский Франциск рассказал в интервью Corriere della Sera, что после начала российской военной операции на Украине говорил по видеосвязи с патриархом Кириллом. В ходе беседы патриарх, по словам Франциска, «с картой в руках зачитывал все обоснования» для спецоперации, на что папа римский указал, что они «не государственные священнослужители» и не могут использовать «язык политики». В Московском патриархате отметили, что Франциск, пересказывая детали разговора, выбрал «неверную тональность».

Патриарх Кирилл 3 мая заявил, что Россия ни на кого не нападала, не хочет ни с кем воевать, а только защищает свои рубежи. До этого он говорил о том, что «внешние силы» пытаются разделить Россию и Украину и назвал текущую ситуацию не «просто ссорой между соседями», а конфликтом, в который вовлекаются государства, принуждающие «к повиновению» собственных граждан и другие страны.

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В начале апреля Кирилл в пастырском слове заявил, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь, которая удерживает мир от пришествия антихриста.

Литва в конце апреля предложила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла за то, что он, как считают в Вильнюсе, поддерживает военную операцию на Украине. Позже агентство AFP и The New York Times сообщили, что Еврокомиссия планирует включить Кирилла в санкционный список в рамках шестого пакета ограничений. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что новые санкции затронут лиц, распространяющих «дезинформацию».

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Теги
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