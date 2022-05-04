Московский патриархат услышал «некорректную тональность» у папы римского

При пересказе деталей разговора с патриархом Кириллом папа римский Франциск I был некорректен, считает РПЦ. Ранее Франциск заявил, что Кирилл по бумажке зачитал ему причины, которые «оправдывают вторжение на Украину» *

Франциск (Фото: Ohsumi / Getty Images)

Папа римский Франциск выбрал «некорректную тональность», пересказывая детали разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в интервью Corriere della Sera, говорится в заявлении Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с Патриархом Кириллом Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской Православной Церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — говорится в сообщении.

Видеоразговор патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском I состоялся 16 марта. В беседе также участвовали председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

В разговоре с папой римским патриарх Кирилл поделился «своим видением нынешней непростой ситуации» на Украине, говорится в сообщении ОВС. Он также обратил внимание понтифика на то, что «западные СМИ не говорили или практически не говорили» о некоторых фактах.

После этого, согласно заявлению патриархата, глава Русской православной церкви сообщил Франциску I, что конфликт на Украине начался в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена власти в стране, а также «уделил особое внимание» событиям в Одессе в мае 2014 года и их последствиям, так как «ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права». Также патриарх Кирилл напомнил о нарушенном НАТО обещании России не продвигаться на восток.

В завершение своей речи патриарх отметил, что «данная ситуация» связана для него с большой болью. «Моя паства находится по обе стороны противостояния, это в большинстве своем православные люди. Часть противостоящих относится и к Вашей пастве. Поэтому я бы хотел, абстрагируясь от геополитической составляющей, поставить вопрос о том, как мы и как наши Церкви можем повлиять на положение дел?» — цитирует Кирилла отдел внешних связей.

В ответ папа Франциск поблагодарил патриарха за встречу и согласился с Кириллом в том, что Церковь должна пользоваться не лексиконом политики, а языком Иисуса Христа, а также «объединиться в стремлении помочь миру, поддержать страждущих, искать пути мира, остановить огонь», говорилось в сообщении Ватиканской службы новостей.

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Папа римский 3 мая дал интервью газете Corriere della Sera, в котором рассказал, что первые 20 минут разговора Кирилл «читал с листка бумаги», перечисляя причины, которые «оправдывают вторжение русских». «Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника», — цитирует Франциска газета.

Также в интервью Corriere della Sera папа римский заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Я должен поехать в Москву, я хочу встретиться с Путиным в первую очередь. Но если, в конце концов, я всего лишь священник, чего я могу добиться? Я сделаю все, что смогу. Но только если Путин решит оставить дверь открытой...», — сказал понтифик.

Говоря о причинах конфликта, папа римский допустил, что поведение НАТО могло отчасти подтолкнуть Путина к действиям. «Я не могу сказать, спровоцирована ли его ярость, но я подозреваю, что этому способствовало отношение Запада», — сказал он газете.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 4 мая, что договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой римским Франциском пока нет. «Подобные инициативы направляют по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей по встрече нет, и они не достигались», — сказал Песков.