В новый пакет санкций ЕС войдут меры против «субъектов дезинформации»

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, шестой пакет санкций будет нацелен на «составление списка субъектов дезинформации», а также на российские банки и импорт нефти

Жозеп Боррель (Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа разрабатывает новый пакет санкций в отношении России, помимо банков и нефтяного импорта они коснутся лиц, распространяющих «дезинформацию», написал глава дипломатии Европейской союза Жозеп Боррель в Twitter.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и ограничение импорта нефти», — указал дипломат.

Боррель добавил, что меры должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания запланированы на 10 и 16 мая. Ранее 3 мая дипломат отмечал, «что, по крайней мере в отношении импорта нефти, это соглашение будет возможно достичь к следующему заседанию Совета ЕС».

После начала российской спецоперации на Украине Европа уже приняла некоторые меры в борьбе с «дезинформацией». 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ЕС запретят «кремлевскую медиамашину». 1 марта запрет вступил в силу, он коснулся RT на английском, французском, немецком и испанском языках, а также агентства Sputnik. Операторам запретили «транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента» этих СМИ «любыми средствами».

Некоторые страны объявили об ограничениях в отношении других российских СМИ. Так, в Эстонии в середине марта предписали телекоммуникационным компаниям блокировать доступ к сайтам НТВ, РЕН ТВ, «Пятого канала», телеканала «78», «Первого канала», «Ленты.ру» и ТАСС. Местный регулятор обосновал это тем, что ресурсы «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают преступную агрессию и разжигают ненависть».

Президент России Владимир Путин в феврале говорил, что страны Запада преследуют цель затормозить развитие России и ищут для этого поводы. «Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, связанный, там, с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом. Цель в данном случае — затормозить развитие России», — сказал Путин.