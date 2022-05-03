Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Хорватия пообещала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Политика, 20:25
«Локомотив-Кубань» c задержкой вылетел в Москву из-за эвакуации аэропорта Спорт, 20:12
Минобороны сообщило об уничтожении украинских «Точки-У», «Осы» и «Града» Политика, 20:02
Овечкин после травмы сыграет в первом матче Кубка Стэнли Спорт, 19:59
В новый пакет санкций ЕС войдут меры против «субъектов дезинформации» Политика, 19:51
Верховная рада приняла законопроект о запрете «пророссийских» партий Политика, 19:41
Макрон заявил Путину о «крайней тяжести» последствий операции на Украине Политика, 19:24
ЦСКА словами «работа идет» ответил на заявление агента о выкупе Языджи Спорт, 19:15
Папа римский заявил о «лае НАТО в дверь России» Политика, 19:06
«Тинькофф» после слов Тинькова сообщил о праве на бренд Бизнес, 19:06
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 18:39
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде Спорт, 18:28
Макрон тайно принял у себя Саркози перед разговором с Путиным Политика, 18:05
Руй Витория назвал «горько-сладким» опыт работы в «Спартаке» Спорт, 18:05
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В новый пакет санкций ЕС войдут меры против «субъектов дезинформации»

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам, шестой пакет санкций будет нацелен на «составление списка субъектов дезинформации», а также на российские банки и импорт нефти
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Европа разрабатывает новый пакет санкций в отношении России, помимо банков и нефтяного импорта они коснутся лиц, распространяющих «дезинформацию», написал глава дипломатии Европейской союза Жозеп Боррель в Twitter.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого является отключение от SWIFT большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и ограничение импорта нефти», — указал дипломат.

Боррель добавил, что меры должен одобрить Совет ЕС. Его ближайшие заседания запланированы на 10 и 16 мая. Ранее 3 мая дипломат отмечал, «что, по крайней мере в отношении импорта нефти, это соглашение будет возможно достичь к следующему заседанию Совета ЕС».

Глава МИД Германии назвала условие отмены санкций против России
Политика
Анналена Бербок

После начала российской спецоперации на Украине Европа уже приняла некоторые меры в борьбе с «дезинформацией». 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ЕС запретят «кремлевскую медиамашину». 1 марта запрет вступил в силу, он коснулся RT на английском, французском, немецком и испанском языках, а также агентства Sputnik. Операторам запретили «транслировать или обеспечивать, содействовать или иным образом помогать трансляции любого контента» этих СМИ «любыми средствами».

Некоторые страны объявили об ограничениях в отношении других российских СМИ. Так, в Эстонии в середине марта предписали телекоммуникационным компаниям блокировать доступ к сайтам НТВ, РЕН ТВ, «Пятого канала», телеканала «78», «Первого канала», «Ленты.ру» и ТАСС. Местный регулятор обосновал это тем, что ресурсы «распространяют военную пропаганду, оправдывают и поддерживают преступную агрессию и разжигают ненависть».

Президент России Владимир Путин в феврале говорил, что страны Запада преследуют цель затормозить развитие России и ищут для этого поводы. «Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, связанный, там, с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом. Цель в данном случае — затормозить развитие России», — сказал Путин.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Кризис в квадрате: чем рецессия 2022 года отличается от всех других
Исследования
Pro
Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек
Инструкции
Pro
Фото: Barthelemy de Mazenod / Unsplash 8 минут за кофе — долго: как вычислить лучшее место для торговой точки
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Материалы к статье
Теги
санкции Евросоюз Жозеп Боррель дезинформация
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Британия сообщила о «фабрике троллей» по дезинформации об Украине
Политика
МИД Британии решил создать центр по борьбе с «дезинформацией России»
Политика
Правительство Швейцарии отказалось от остановки вещания RT и Sputnik
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter