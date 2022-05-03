Папа римский заявил о «лае НАТО в дверь России»

Он сообщил, что патриарх Кирилл в течение 20 минут рассказывал ему о причинах спецоперации, тогда как главам двух церквей следует добиваться мира

Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / AP)

Начало Россией специальной военной операции на Украине могло быть вызвано «лаем НАТО в дверь России» и гневом, появлению которого «возможно, поспособствовали», заявил папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera.

Папа римский отметил, что не знает, как относиться к поставкам западными странами оружия на Украину, указав, что находится «слишком далеко». «Что ясно, так это то, что на этой земле проходит испытание оружия. <...> Войны ведутся ради этого: чтобы испытать оружие, которое мы создали», — уверен Франциск.

Понтифик добавил, что два-три года назад в итальянскую Геную прибыл корабль, который перевозил вооружение для Йемена, груз должен был принять на борт другое судно. Однако, по его словам, рабочие в порту отказались это делать, призвав «подумать о детях Йемена». По мнению Франциска, «такого должно быть больше».

Франциск добавил, что после начала российской спецоперации у него состоялся разговор по видеосвязи с главой РПЦ патриархом Кириллом, который продлился 40 минут. По его словам, первые 20 минут беседы патриарх «с картой в руках зачитывал все обоснования» для спецоперации. «Я слушал и говорил ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные священнослужители, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса», — сказал папа Римский.

По убеждению Франциска, главы католической и русской православной церквей являются «пастырями одного и того же святого народа Божьего», а потому им следует искать пути для установления мира и прекращения огня.

Понтифик добавил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил ему о планах России закончить спецоперацию на Украине ко Дню Победы. «Сказал мне, что у русских есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так», — заявил он.

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Патриарх Кирилл и папа римский впервые лично встретились на Кубе в 2016 году, по видеосвязи они поговорили в середине марта этого года. Стороны планировали вторую очную встречу понтифика и патриарха, она должна была состояться в середине июня в Иерусалиме. В конце апреля встречу отложили, поскольку она «в это время может привести к еще большей путанице». Папа римский при этом предложил встретиться российскому президенту Владимиру Путину, соответствующее предложение Ватикан направил в Кремль в марте, спустя полтора месяца ответ все еще не поступил. «Мы еще не получили ответ, и мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал понтифик.