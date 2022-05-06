Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали»

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Группа мирных жителей выехала с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают «РИА Новости» и газета «Известия».

По данным агентства, автобус с мирными гражданами выехал через проходную, среди них четверо детей.

«Известия» пишут, что гуманитарный коридор открыли после того, как саперы прошли по нему и обезвредили все найденные боеприпасы. С «Азовстали» людей забрал автобус, который будет вывозить их небольшими группами за территорию завода, а оттуда они пересядут на другие автобусы, уточняет газета.

Эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» стала одной из главных тем встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гутерриша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, он предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

30 апреля Минобороны России сообщило об эвакуации с территории комбината 46 человек, на следующий день, 1 мая, — 80 мирных жителей, еще через сутки — более чем 120.

5 мая началась третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» будут открыты до 7 мая включительно.

6 мая Антониу Гутерриш сообщил, что с территории завода эвакуировали около 500 человек. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики уточнили, что за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек, включая 67 детей, всех доставили в поселок Безыменное Новоазовского района Донецкой области.