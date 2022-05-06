Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:03
«Динамо» разгромно проиграло на выезде «Крыльям Советов» Спорт, 20:01
Россиянин Корнилов единогласным решением судей победил экс-бойца UFC Спорт, 20:01
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 19:55
Белгородский губернатор назвал число оставшихся в обстрелянном поселке Политика, 19:54
Пенсионный фонд поставил условие завершения Маском покупки Twitter Инвестиции, 19:47
Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России Политика, 19:46
Минюст исключил четырех координаторов «Голоса» из списка СМИ-иноагентов Политика, 19:31
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 19:27
«Яндекс» сменил название своей «дочки» в Финляндии Бизнес, 19:26
Власти Украины сообщили об обмене пленными с Россией Политика, 19:20
Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат Политика, 19:17
Третьяк поделился с Белоруссией «Красной машиной» Спорт, 19:13
Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали» Политика, 19:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали»

Фото: AP
Фото: AP

Группа мирных жителей выехала с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают «РИА Новости» и газета «Известия».

По данным агентства, автобус с мирными гражданами выехал через проходную, среди них четверо детей.

«Известия» пишут, что гуманитарный коридор открыли после того, как саперы прошли по нему и обезвредили все найденные боеприпасы. С «Азовстали» людей забрал автобус, который будет вывозить их небольшими группами за территорию завода, а оттуда они пересядут на другие автобусы, уточняет газета.

В ООН сообщили о начале операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
Политика
Вид на завод &laquo;Азовсталь&raquo;

Эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» стала одной из главных тем встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гутерриша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, он предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.

30 апреля Минобороны России сообщило об эвакуации с территории комбината 46 человек, на следующий день, 1 мая, — 80 мирных жителей, еще через сутки — более чем 120.

5 мая началась третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» будут открыты до 7 мая включительно.

Что такое «Азовсталь». Фотогалерея о символе боев за Мариуполь
Фотогалерея 

6 мая Антониу Гутерриш сообщил, что с территории завода эвакуировали около 500 человек. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики уточнили, что за сутки из Мариуполя были эвакуированы 518 человек, включая 67 детей, всех доставили в поселок Безыменное Новоазовского района Донецкой области.

Материалы к статье
Теги
Азовсталь эвакуация Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Россия объявила о трех днях открытых гумкоридоров с «Азовстали»
Политика
В ООН сообщили о начале операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
Политика
Генсек ООН и власти ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» 500 человек
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter