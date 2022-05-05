Французский министр назвала сроки принятия нефтяного эмбарго Евросоюзом

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В Париже уверены, что страны — члены ЕС к концу недели примут эмбарго на российскую нефть, заявила Franceinfo министр экологического перехода председательствующей в Совете Евросоюза Франции Барбара Помпили.

«Это тяжело для России. Эмбарго покажет ей, что к концу года Европа сможет полностью обходиться без ее нефти», — считает Помпили.

Эмбарго будет вводиться постепенно. Для стран, которые больше других зависят от российской нефти, предусмотрены специальные меры. Как отметила Помпили, нельзя сказать, что этот шаг не повлечет последствия для французов, однако призвала их не спешить на заправки, поскольку у Франции есть достаточные запасы нефтепродуктов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует отказаться от сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу этого года. По данным собеседников Reuters и Bloomberg, в рамках нового пакета санкций Брюссель также предлагает запретить европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти, в том числе в сфере страхования. Источник Reuters также указал, что Евросоюз разрешит Венгрии и Словакии продолжать закупать сырую российскую нефть по уже действующим контрактам до конца 2023 года.

Накануне послы стран ЕС не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть, обсуждения продолжаются. По данными Reuters, Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия опасаются, что прекращение поставок губительно скажется на их экономике.