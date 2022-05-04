Захарова предложила Евросоюзу «отменить себя»

Мария Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press )

Страны Европейского союза могут «отменить себя сами», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала подготовку странами — членами ЕС нового пакета санкций против России в эфире радио Sputnik.

«Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать», — заявила она.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель 3 мая заявил, что в шестой пакет санкций войдут ограничения в отношении еще нескольких банков, их планируют отключить от SWIFT. Санкции также затронут импорт нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая уточнила, что шестой пакет санкций ЕС предусматривает:

ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления»;

отключение Сбербанка и ряда других российских крупных банков от международной системы SWIFT;

запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

С конца февраля Евросоюз ввел против России пять пакетов санкций и готовит шестой. Меры должен одобрить Совет ЕС. Ближайшие заседания пройдут 10 и 16 мая.