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Захарова назвала «изуверским» снос советского памятника в Латвии

Фото: Посольство России в Латвии
Фото: Посольство России в Латвии

Снос памятного знака в честь освобождения поселка Мадлиене в центральной Латвии от фашистов является «вопиющим инцидентом», систематичность таких явлений вызывает «обеспокоенность», заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях, когда латвийские власти открыто поддерживают неонацизм на Украине, все более дерзко начинают вести себя последователи тех, кто в годы Второй мировой войны вместо борьбы с фашизмом выступали на стороне гитлеровской Германии», — заявила она. По словам дипломата, «эта изуверская <...> выходка» негативно повлияет на отношения двух государств.

Захарова призвала Латвию соблюдать условия двустороннего соглашения 1994 года, которое предписывает обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики.

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Памятник&nbsp;городе Тапа

Памятный знак в Мадлиене Огрского края Латвии представлял собой массивный камень с надписью «26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиене от немецко-фашистских захватчиков». Демонтаж провели 26 апреля. Рядом с камнем не располагались захоронения солдат.

Решение о сносе этого знака и еще четырех памятников «советскому оккупационному режиму» на территории Огрского муниципалитета принял местный совет, пишет агентство LETA. Оно также указывает, что совет поддерживает снос памятника воинам советской армии в рижском парке Победы. Монумент считают «носителем и рупором имперской идеологии России», подрывающим устои независимости Латвии, указывает LETA.

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Теги
Латвия МИД снос памятника советские памятники
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