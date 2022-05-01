В МИД Турции заявили о готовности Болсонару приехать в Москву с Эрдоганом

Лидеры ряда стран Латинской Америки «с большим удовольствием» наблюдают за ролью Анкары в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, и хотят внести свой вклад, заявил глава МИД Турции

Жаир Болсонару (Фото: Amanda Perobelli / Reuters)

Президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других государств, в том числе турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдогоном, чтобы помочь урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам визита в страны Латинской Америки, передает Vatan.

По словам Чавушоглу, руководители Бразилии, Уругвая, Эквадора, Колумбии, Панамы и Венесуэлы «с большим удовлетворением» наблюдают, как Турция выполняет роль посредника в российско-украинских переговорах. «Мы хотели бы внести свой вклад», — процитировал он Болсонару. Глава турецкого МИДа пообещал, что Анкара изучит предложение.

РБК направил запрос в МИД Бразилии.

Чавушоглу отметил, что Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью поспособствовать прекращению боевых действий и добиться встречи глав двух государств.

Говоря о позиции НАТО по отношению к ситуации на Украине, Чавушоглу заявил, что альянс не будет вмешиваться в боевые действия, но в случае нападения на страну-союзника «ответит соответствующим образом».

Болсонару в конце февраля говорил, что Бразилия заняла нейтральную позицию по отношению к российской военной операции на Украине, и не будет осуждать за нее Москву. Глава бразильского МИДа Карлус Франса назвал санкции в отношении России «незаконными» и ущемляющими интересы некоторых государств.

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