Зеленский назвал несправедливым прием Турцией российских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал двойными стандартами действия Турции, которая одновременно оказывает помощь Украине и принимает у себя российских туристов. Об этом он заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT.

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — сказал Зеленский.

По его мнению, такого не должно быть, если Турция и Украина хотят иметь дружеские отношения.

«Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо», — отметил украинский лидер. Зеленский призвал власти Турции сделать выбор.

С начала военной операции России на Украине Турция не раз предпринимала попытки стать посредником в переговорах. 29 марта делегации Москвы и Киева встретились в Стамбуле, где украинская сторона предложила новую схему обеспечения своей безопасности вместо вступления в НАТО. Согласно ей, в число стран-гарантов безопасности Украины должна была войти в том числе Турция.

20 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не может стать гарантом безопасности Украины, так как пока не понимает, какие гарантии хочет получить Киев. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил, что в целом положительно относится к тому, чтобы выступить гарантом безопасности Украины.

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Кроме переговоров с участием российской и украинской делегаций, Анкара также неоднократно предлагала организовать встречу Зеленского и Путина.

В конце апреля «Аэрофлот» сообщил, что с 6 мая возобновит регулярные рейсы в Анталью и Стамбул из аэропорта Шереметьево. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день. В начале марта «Аэрофлот» объявлял о приостановке всех международных рейсов из-за «обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

При этом в Ассоциации турооператоров России сообщили о сокращении туристического потока в марте на 48%. По данным Министерства культуры и туризма, в марте 2022 года в Турцию прибыли 114 384 российских туриста, что составляет 52% от показателя марта 2021 года (219 458 туристов). В АТОР сообщили, что в марте больше всего российских туристов приезжали в Стамбул — 79%, в Анталье было 20,8%.