Эрдоган призвал Россию и Украину действовать «со здравым смыслом»

Эрдоган заявил Гутерришу, что Турция готова поддержать работу контактной группы по эвакуации с Украины и доставке гумпомощи в страну и предпримет действия «по преодолению кризиса и установлению мира»

Антониу Гутерриш и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Craig Ruttle / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, где проходит российская военная операция, сообщает телеканал NTV со ссылкой на управление коммуникации турецкого лидера.

Генсек ООН рассказал Эрдогану о его контактах с российским и украинским руководством. Турецкий президент, со своей стороны, сообщил, что Анкара готова оказать максимальную поддержку Контактной группе под руководством ООН по вопросам эвакуации мирных жителей с территории, где идут боевые действия, и гуманитарной помощи.

Эрдоган заявил также, что Турция продолжит «призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения» и будет предпринимать усилия «по преодолению этого кризиса и установлению мира».

Президент Турции и генсек ООН в понедельник, 25 апреля, провели встречу в Анкаре. Они подчеркнули необходимость создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки помощи в пострадавшие районы, а также договорились «добиваться скорейшего мира для Украины и создания условий, которые позволили бы положить конец страданиям гражданского населения».

На следующий день Гутерриш приехал в Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Генсек предложил создать контактную группу по гуманитарным коридорам с Украины. В офисе Гутерриша позже сообщили, что Путин «в принципе согласился» на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Эвакуация людей из Мариуполя стала одной из главных тем встречи Гутерриша с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве 28 апреля. «Мы делаем все возможное, чтобы это произошло», — сказал генсек ООН, но не привел подробностей, чтобы процесс не сорвался.

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Эрдоган несколько раз предлагал стать посредником в российско-украинских переговорах. 10 марта в Анталье прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, а 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций.