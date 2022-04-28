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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган выразил надежду на скорое достижение мира на Украине

Президент Турции добавил, что после встречи Путина и Гутерриша в Москве он пообщался с обоими и они назвали прошедшие переговоры «положительными»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Турция надеется на скорейшее установление мира на Украине, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед отъездом в Саудовскую Аравию, передает Beyaz Gazete.

Эрдоган добавил, что и президент России Владимир Путин, и генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценили прошедшие между ними в Москве переговоры. «Он (Гутерриш. — РБК) позвонил мне после переговоров с Путиным и [главой МИД России Сергеем] Лавровым [и назвал их] положительными. Путин сказал, что он думает так же», — сказал глава государства.

О том, что Турция рассчитывает на достижение мира на Украине «как можно скорее», Эрдоган ранее заявил в телефонном разговоре с Путиным. Он подчеркнул готовность Анкары «взять инициативу в свои руки» и быть посредником на пути к миру.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Путин на встрече с Гутерришем 26 апреля сказал, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле в конце марта «достигли прорыва». По итогам встречи Киев передал Москве письменные предложения по мирному соглашению, а российская сторона согласилась снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Эрдоган, который активно участвовал в организации встречи, заявил о «значимом импульсе процессу установления мира».

Лавров 22 апреля сказал, что переговоры Москвы и Киева продвигаются «медленно-медленно».

Турецкая сторона выступает за встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и предлагает организовать ее на своей территории. В Кремле заявляют, что такие переговоры возможны, но к ним необходимо подготовить проект мирного соглашения. Министр обороны Турции Хулуси Акар 27 апреля допустил, что встреча двух лидеров может состояться в ближайшие дни.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган
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