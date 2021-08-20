Адвокат назвал незаконным арест за интервью о русофобии в Казахстане

Ермек Тайчибеков (Фото: taichibekov / VK)

Арест активиста Ермека Тайчибекова за интервью о русофобии в Казахстане является незаконным, защита будет обжаловать решение. Об этом РБК сообщил его адвокат Галым Нурпеисов.

«Приговорили незаконно, с нарушением всех норм. Обжалуем однозначно. Он высказал мнение. Его осудили за мнение», — сказал Нурпеисов.

Адвокат пояснил, что его подзащитного осудили на семь лет строгого режима за интервью порталу «Украина.ру» о русофобии в Казахстане и израильскому телеканалу ITON TV о событиях вокруг конфликта дунган и казахов на юге страны.

Как уточнял юрист агентству «РИА Новости» днем ранее, Ауэзовский районный суд Алма-Аты признал Тайчибекова виновным в разжигании межнациональной розни за мнение, высказанное в интервью. «В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания межнациональной розни», — говорил Нурпеисов агентству.