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Адвокат назвал незаконным арест за интервью о русофобии в Казахстане

Ермек Тайчибеков
Ермек Тайчибеков (Фото: taichibekov / VK)

Арест активиста Ермека Тайчибекова за интервью о русофобии в Казахстане является незаконным, защита будет обжаловать решение. Об этом РБК сообщил его адвокат Галым Нурпеисов.

«Приговорили незаконно, с нарушением всех норм. Обжалуем однозначно. Он высказал мнение. Его осудили за мнение», — сказал Нурпеисов.

Адвокат пояснил, что его подзащитного осудили на семь лет строгого режима за интервью порталу «Украина.ру» о русофобии в Казахстане и израильскому телеканалу ITON TV о событиях вокруг конфликта дунган и казахов на юге страны.

Как уточнял юрист агентству «РИА Новости» днем ранее, Ауэзовский районный суд Алма-Аты признал Тайчибекова виновным в разжигании межнациональной розни за мнение, высказанное в интервью. «В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания межнациональной розни», — говорил Нурпеисов агентству.

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Фото:Павел Александров / ТАСС

Ермек Тайчибеков называл себя российским империалистом и говорил, что проповедует идеологию «Русского мира». С 2012 года он путешествовал по Казахстану и проводил встречи с людьми, выступающими за более тесное сотрудничество с Россией. В 2015 году Тайчибеков распространял в соцсетях петицию с обращением к казахстанским парламентариям — с требованием присвоить русскому языку статус государственного, сообщал Nur.kz (у русского языка в Казахстане статус языка межнационального общения).

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В декабре 2015 года Тайчибеков был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку по обвинению в возбуждении национальной вражды. Его пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года он вышел по УДО.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В последний раз его арестовали в сентябре прошлого года за мнение, высказанное в интервью порталу «Украина.ру» и израильскому телеканалу ITON TV. Так, в разговоре с журналистами он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей. «До 2020 года проводилась в Казахстане политика возвышения казахской нации и принижения всех остальных наций. Но это не дало результата, потому что общество стало расколотым», — говорил он. По его словам, Казахстан в отличие от некоторых российских республик «по сути является Россией».

Массовые беспорядки, про которые в своих интервью рассказывал Тайчибеков, начались вечером 7 февраля 2020 года в Кордайском районе Казахстана. Они привели к разгрому села Масанчи и смерти не менее десяти человек. По данным МВД, причиной драк стал дорожный конфликт. Всего в беспорядках приняли участие около 1 тыс. человек, 123 человека пострадали, 39 были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что сотрудники госорганов, которые допустили массовые беспорядки, а также провокаторы конфликта будут наказаны.

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