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«Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда русофобам

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутаты «Единой России» подготовили проект закона о запрете въезда в Россию русофобам в ответ на случаи враждебного отношения к русским на постсоветском пространстве. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

«Для русофобов и нацистских последователей — двери в страну должны быть плотно закрыты», — приводятся его слова на сайте партии.

Хинштейн пояснил, что законопроект предусматривает запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, к примеру, если они возбуждают ненависть по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, одобряют преступления нацистов.

Поправки предлагают внести в ФЗ «О порядке выезда из России и въезда в Россию». По словам депутата, МВД России поддержало предложенную «Единой Россией» концепцию.

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Президент России Владимир Путин в праздничной речи ко Дню Победы заявил о «недобитых во время войны карателях» и их последователях, которые сегодня пытаются переписать историю.

Он напомнил, что накануне войны все чаще звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. По его словам, сейчас радикалы и группировки международных террористов пытаются взять на вооружение многое из идеологии нацистов, «тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности».

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В мае прошлого года в МИД России заявили, что на Украине продолжает распространяться русофобия и Киев продолжает вести борьбу со всем, что связывает российский и украинский народы.

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