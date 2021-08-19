«Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда русофобам

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Депутаты «Единой России» подготовили проект закона о запрете въезда в Россию русофобам в ответ на случаи враждебного отношения к русским на постсоветском пространстве. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

«Для русофобов и нацистских последователей — двери в страну должны быть плотно закрыты», — приводятся его слова на сайте партии.

Хинштейн пояснил, что законопроект предусматривает запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, к примеру, если они возбуждают ненависть по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, одобряют преступления нацистов.

Поправки предлагают внести в ФЗ «О порядке выезда из России и въезда в Россию». По словам депутата, МВД России поддержало предложенную «Единой Россией» концепцию.