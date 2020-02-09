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МВД назвало причину массовых беспорядков на юге Казахстана

Первопричиной массовых драк и беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана стал дорожный конфликт. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает Tengrinews.

По его словам, конфликт произошел из-за того, что жители не уступили дорогу друг другу.

«Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте», — сказал Калайчиди.

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Замминистра отметил, что масштабы конфликта многократно выросли после рассылок в социальных сетях, в которых граждан призывали к деструктивным действиям.

Массовые драки, которые привели к беспорядкам и разгрому села Масанчи, начались вечером 7 февраля. По уточненным данным, в них принимали участие около тысячи человек. 123 пострадали, 39 попали в больницы с огнестрельными ранениями. 10 человек погибли и умерли от полученных ран.

Полиция завела уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках (ст. 272 УК Казахстана) и об убийстве (ст. 99 УК Казахстана).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудники госорганов, которые допустили беспорядки, будут наказаны. Также он пообещал привлечь к ответственности провокаторов конфликта.

Теги: Казахстан, беспорядки, МВД
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