МВД назвало причину массовых беспорядков на юге Казахстана

Первопричиной массовых драк и беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана стал дорожный конфликт. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, передает Tengrinews.

По его словам, конфликт произошел из-за того, что жители не уступили дорогу друг другу.

«Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте», — сказал Калайчиди.

Замминистра отметил, что масштабы конфликта многократно выросли после рассылок в социальных сетях, в которых граждан призывали к деструктивным действиям.