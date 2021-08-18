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Пенсионная реформа ,  
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SuperJob назвал число россиян, желающих отмены пенсионной реформы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За отмену пенсионной реформы 2018 года, которая подняла пенсионный возраст, высказались 87% россиян, отрицательно к этой идее отнеслись лишь 5% респондентов. Это следует из опроса SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Отношение к идее вернуть прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для мужчин и 60 лет для женщин — не связано с уровнем текущего дохода. Процент поддержавших инициативу сопоставим среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб.(89%), и среди тех, чья зарплата выше 80 тыс. руб. (89%).

Однако уровень одобрения подобной инициативы растет вместе с возрастом участника опроса. Если среди россиян до 34 лет поддерживают отмену пенсионной реформы 79% человек, то в диапазоне 35-44 года уже 88%, а от 45 и старше — 92% участников опроса.

Опрос проводился 17 и 18 августа на всей территории России среди совершеннолетних жителей 387 населенных пунктов. Всего в исследовании приняло участие 1600 человек.

Накануне депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Сейчас россияне выходят на пенсию на пять лет позже — мужчины в 65 лет, а женщины в 60 лет.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Часть респондетов (5%) отрицательно отнеслись к такой инициативе. Большинство из них связали предложение КПРФ с предвыборной гонкой, и не верят, что в реальности депутаты эту инициативу могут поддержать, отмечает SuperJob.

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Годом ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уже выдвигал предложение отменить пенсионную реформу, соотношение сторонников и противников этого предложения за год не изменилось, отмечает SuperJob.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о предложении правительства повысить пенсионный возраст. Для женщин он предлагал установить планку в 63 года, для мужчин - в 65. Он назвал это решение сложным, но необходимым.

Позднее президент Владимир Путин предложил смягчить возраст выхода на пенсию для женщин — его понизили до 60 лет. Путин также объяснял, что это вынужденная мера, которая необходима для обеспечения устойчивости пенсионной системы.

Закон о новом пенсионном возрасте Путин подписал в октябре 2018 года.

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