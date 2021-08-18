SuperJob назвал число россиян, желающих отмены пенсионной реформы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

За отмену пенсионной реформы 2018 года, которая подняла пенсионный возраст, высказались 87% россиян, отрицательно к этой идее отнеслись лишь 5% респондентов. Это следует из опроса SuperJob, результаты которого есть у РБК.

Отношение к идее вернуть прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для мужчин и 60 лет для женщин — не связано с уровнем текущего дохода. Процент поддержавших инициативу сопоставим среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб.(89%), и среди тех, чья зарплата выше 80 тыс. руб. (89%).

Однако уровень одобрения подобной инициативы растет вместе с возрастом участника опроса. Если среди россиян до 34 лет поддерживают отмену пенсионной реформы 79% человек, то в диапазоне 35-44 года уже 88%, а от 45 и старше — 92% участников опроса.

Опрос проводился 17 и 18 августа на всей территории России среди совершеннолетних жителей 387 населенных пунктов. Всего в исследовании приняло участие 1600 человек.

Накануне депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение законопроект о возвращении пенсионного возраста, установленного до 2018 года — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Сейчас россияне выходят на пенсию на пять лет позже — мужчины в 65 лет, а женщины в 60 лет.