В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении пенсионного возраста, который был установлен до 2018 года. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Авторы законопроекта также отметили, что при повышении пенсионного возраста люди больше будут обращаться за инвалидностью, что увеличит нагрузку на Пенсионный фонд.

Также в документе говорится, что повышение возраста выхода на пенсию противоречит указу президента России Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. «Повышение пенсионного возраста явно увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки», — указали авторы проекта.