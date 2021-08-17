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В Госдуму внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы от партии КПРФ внесли законопроект о возвращении пенсионного возраста, который был установлен до 2018 года. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — говорится в документе.

В пояснительной записке указано, что вместо повышения пенсионного возраста необходимо совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Авторы законопроекта также отметили, что при повышении пенсионного возраста люди больше будут обращаться за инвалидностью, что увеличит нагрузку на Пенсионный фонд.

Также в документе говорится, что повышение возраста выхода на пенсию противоречит указу президента России Владимира Путина об увеличении продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. «Повышение пенсионного возраста явно увеличит смертность людей старшего возраста из-за роста трудовой нагрузки», — указали авторы проекта.

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В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объяснял изменения демографической ситуацией, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. До этого возраст выхода на пенсию составлял, соответственно, 60 и 55 лет. Правительство также указывало, что изменения позволят увеличить ежемесячные выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год каждому.

В апреле 2021 года вернуть прежний пенсионный возраст предлагали депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия». Они также предложили запретить повышать пенсионный возраст до 2035 года.

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