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Пенсионная реформа ,  
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Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных
По словам Медведева, сложные решения — те, которые создают проблемы для страны и населения. Однако принять пенсионную реформу все равно было необходимо, заявил премьер
Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него. Об этом он рассказал на встрече с журналистам российских телеканалов.

«Очень сложное, нервное в чем-то, с тяжелыми ожиданиями. И никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять», — сказал он.

Медведев отметил, что сложными являются те решения, которые могут создать проблемы для страны или населения.

Экономика
Эксперты оценили влияние пенсионной реформы на экономический рост

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Возраст выхода на пенсию будет повышаться поэтапно, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это на пять лет больше, чем было до изменений.

При этом у граждан, которые заключили договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) до 1 января 2019 года, есть право на выплату пенсии по старым возрастным границам — 60 и 55 лет.

Для защиты предпенсионеров ввели административную и уголовную ответственность за их увольнение или отказ в трудоустройстве по причине возраста, решили создать программу повышения квалификации и повысить размер пособия по безработице, если такой гражданин не сможет найти работу.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Медведев
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