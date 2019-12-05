Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

По словам Медведева, сложные решения — те, которые создают проблемы для страны и населения. Однако принять пенсионную реформу все равно было необходимо, заявил премьер

Дмитрий Медведев (Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него. Об этом он рассказал на встрече с журналистам российских телеканалов.

«Очень сложное, нервное в чем-то, с тяжелыми ожиданиями. И никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять», — сказал он.

Медведев отметил, что сложными являются те решения, которые могут создать проблемы для страны или населения.

Пенсионная реформа в России стартовала в 2019 году. Возраст выхода на пенсию будет повышаться поэтапно, пока не достигнет в 2028 году 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это на пять лет больше, чем было до изменений.